После трехчасового перерыва заседание суда по Порошенко возобновилось

Печерский суд города Киева спустя три часа возобновил заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Три часа назад, всего через 20 минут после начала заседания суд огласил перерыв для изучения защитой материалов дела. Как объяснил Алексей Гончаренко, у защиты Порошенко до этого не было возможности ознакомится с материалами.

Что касается адвокатов Порошенко, то, несмотря на то, что у него есть свои адвокаты, экс-президенту выделили бесплатного защитника. БЫвшего президента очень возмутил этот факт. Как оказалось, так произошло из-за провокации - Центр правовой помощи принял такое решение после звонка, который якобы поступил от Государственного бюро расследований. Но как выяснилось, из ГБР в Центр никто не звонил.