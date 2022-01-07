Принцип коллективной обороны в НАТО распространили и на космос

В понедельник, 17 января, Альянс обнародовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", согласно которой на космическое пространство распространяется принцип коллективной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Указано, что еще в ноябре 2019 года НАТО объявила космос оперативной областью, что поможет обеспечить последовательный подход к интеграции космоса в общую систему сдерживания и обороны НАТО.

"На встрече в Брюсселе в 2021 году союзники согласились, что атаки в космосе, из космоса или внутри него представляют собой явный вызов безопасности Североатлантического союза, последствия которого могут угрожать национальному и евроатлантическому процветанию, безопасности и стабильности и могут быть также вредны для современного общества, как обычная атака. Такие нападения могут привести к применению статьи 5", - сказано в документе.

Стоит отметить, что в пятой статье речь идет о коллективной обороне. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс.