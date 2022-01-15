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События Сегодня, 17:2456
Хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины

На этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

По данным ведомства, о хакерской атаке стало известно в понедельник, 17 января, около 08:00 - на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые были размещены на госсайтах после кибератаки 14 января. 

В Госспецсвязи сообщают, что атака на сервис не повлияла на работу площадки закупок Prozorro.

Одновременно с этим в Госспецсвязи утверждают о том, что данные украинцев действительно были подвержены уничтожению:

"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорят в Госспецсвязи.

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Теги: news, новости, Украина, Хакер, 7dniv, 7dnivinfo  
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