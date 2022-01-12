Нардеп от ЕС в аэропорту Варшавы поставил подножку журналисту за неудобный вопрос для Порошенко

Сегодня утром, 17 января, в аэропорту Варшавы депутат от "Евросолидарности", руководителем которой является Петр Порошенко, Михаил Забродский (в недавнем прошлом командующий десантно-штурмовыми войсками Украины) поставил подножку Богдану Карабиньошу - журналисту Telegram-канала "ПАНЧЕНКО".

Журналист поинтересовался, почему Порошенко выругался на русском языке 17 декабря, когда ему пытались вручить подозрение.

В ответ на это Порошенко сказал, что это провокационный вопрос, после чего Забродский поставил журналисту подножку.