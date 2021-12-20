Вакцинацию от коронавируса для подростков упростили в Украине

Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронавирусной болезни. Теперь для того, чтобы сделать прививку не нужно предоставлять справку о рутинных иммунизациях подростка.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы записаться на прививку достаточно обратиться в любой пункт или центр вакцинации.

Чтобы сделать прививку подростку необходимо взять с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна, добавили в ведомстве.