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События Сегодня, 21:3146
Вакцинацию от коронавируса для подростков упростили в Украине

Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронавирусной болезни. Теперь для того, чтобы сделать прививку не нужно предоставлять справку о рутинных иммунизациях подростка.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы записаться на прививку достаточно обратиться в любой пункт или центр вакцинации.

Чтобы сделать прививку подростку необходимо взять с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна, добавили в ведомстве.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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