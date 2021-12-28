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События Сегодня, 09:2292
Начинать готовиться к следующей пандемии ООН призывает мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что мир уже сейчас должен готовиться к следующей пандемии.

Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума, сообщает пресс-служба ООН. 

"Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш.

Также генсек организации напомнил о стратегии ВОЗ, которая предусматривает вакцинацию 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и 70% - к середине 2022 года. По словам Гутерреша, сейчас пока еще далеко до достижения этих показателей.

"Это позорно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода — в семь раз выше, чем в африканских. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин прямо сейчас", — заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, пандемия, ООН, 7dniv, 7dnivinfo  
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