Запрет на ввоз мяса птицы из Украины, который действовал больше года снял Евросоюз

С понедельника, 17 января, Европейский Союз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, который действовал больше года из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В ведомстве заявили, что ЕС ранее признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи заболевания птиц, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в страны Евросоюза.

В Госпротребслужбе добавили, что в настоящее время ограничения на ввоз мяса из птицы сняты в полном объеме.