Почти 350 населенных пунктов в десяти областях обесточил шквальный ветер в Украине

В Украине из-за сильных порывов ветра утром во вторник, 18 января, остались без электричества 349 населенных пунктов в десяти областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Утром во вторник в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП, обесточив 349 населенных пунктов в следующих областях:

Киевской - 93 населенных пункта,

Житомирской - 68,

Тернопольской - 57,

Черниговской - 42,

Львовской - 31,

Хмельницкой - 29,

Черновицкой - 18,

Кировоградской - 6,

Закарпатской - 3,

Волынской - 2.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Вместе с тем, из-за непогоды в селе Загайполь Ивано-Франковской области шквальный ветер повредил крышу дома культуры на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

А в Черновцах сильный ветер повредил крыши жилого дома и торгово-офисного здания.

Кроме того, из-за непогоды пострадала крыша школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района. Также там упало три огромных дерева.