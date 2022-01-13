Почти 350 населенных пунктов в десяти областях обесточил шквальный ветер в Украине

В Украине из-за сильных порывов ветра утром во вторник, 18 января, остались без электричества 349 населенных пунктов в десяти областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Утром во вторник в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП, обесточив 349 населенных пунктов в следующих областях:
- Киевской - 93 населенных пункта,
- Житомирской - 68,
- Тернопольской - 57,
- Черниговской - 42,
- Львовской - 31,
- Хмельницкой - 29,
- Черновицкой - 18,
- Кировоградской - 6,
- Закарпатской - 3,
- Волынской - 2.
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Вместе с тем, из-за непогоды в селе Загайполь Ивано-Франковской области шквальный ветер повредил крышу дома культуры на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
А в Черновцах сильный ветер повредил крыши жилого дома и торгово-офисного здания.
Кроме того, из-за непогоды пострадала крыша школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района. Также там упало три огромных дерева.