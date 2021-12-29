В украинском Минздраве перечислили главные симптомы "Омикрона"

Заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон" чаще всего сталкиваются с такими симптомами, как головная боль, насморк и усталость.

При этом симптомы нового штамма не имеют существенных отличий от симптомов штамма "Дельта", который сейчас распространен в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Как выяснили в Минздраве на основе отчетов подтвержденных случаев нового штамма, заразившиеся "Омикроном" чаще всего сталкиваются со следующими симптомами:

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

При это не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с вышеперечисленными симптомами могут также наблюдаться такие симптомы:

кашель (43,5%),

хриплый голос (35,7%),

озноб или дрожь (30%),

лихорадка (29,4%),

потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.

"Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации от коронавируса. При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19", - объяснили в Минздраве.