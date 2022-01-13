В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток. В Министерстве экономике ФРГ заявили, что газохранилища страны заполнены на 50,6%.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики ФРГ на депутатский запрос, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что в его распоряжении имеется копия документа.

"Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток", - цитирует РИА Новости ответ Минэкономики ФРГ на запрос о заполненности газохранилищ и запасах газа.