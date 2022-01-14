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События Сегодня, 18:5752
В больницу с сердечным приступом попал посол Беларуси в России

В Москве с сердечным приступом госпитализировали после Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко. На семидесятидвухлетний мужчина пожаловался на проблемы с сердцем.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 18 января.

Указано, что в воскресенье Семашко пожаловался на проблемы с сердцем и у него было высокое давление, которое поднялось до 180/110 и выше, что вызывает риск осложнений.

"Врачи обратили внимание на учащение работы предсердий и вовремя доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта", - сказано в сообщении.

У семидесятидвухлетнего посла произошло кровоизлияние в левый глаз, сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Беларуси, Семашко находится на обследовании и уже в скором времени вернется к работе.

"В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает", - сообщили в посольстве.

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Теги: news, новости, Украина, Семашко, 7dniv, 7dnivinfo  
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