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События Сегодня, 20:200
Почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину

Осталось совсем немного времени до того, как США и НАТО дадут России письменный ответ на ее требования по стратегической стабильности.

По крайней мере, письменной реакции официально ждут в России. И Запад не опровергал, что готовится ее предоставить.

Но пока ответ пишется, напряженность вокруг "вторжения России в Украину" нагнетается все сильнее.

В конце минувшей неделе в США заявили, что Москва готовит провокации, которые станут поводом для войны. 

Эти и другие заявления уже активно обваливают гривну и порождают в Украине ту самую нестабильность, в создании которой обвиняют Путина. 

"Страна" проанализировала, как растут военные слухи вокруг Украины в последние дни. 

Летят самолеты, везут оружие

Идут как разговоры о войне, так и конкретные действия, которые только усиливают напряжение. В чисто военной сфере. 

Над Донбассом демонстративно летают британские самолеты-разведчики RC-135W Rivet Joint, которые сменяют друг друга. А в Киеве сегодня сел уже четвертый военно-транспортный самолет C-17 Королевских ВВС. 

Британское издание The Guardian пишет, что в Киев завозят противотанковые комплексы NLAW - аналоги "Джавелина", но не такие мощные. Интересно, что доставка, судя по сервисам слежения за авиатрафиком, идет в обход территории Германии (к слову, немцы отрицают, что закрывали свое воздушное пространство для пролета бортов с оружием, как об этом уже написали британские СМИ).

Также сегодня залетел на нашу территорию американский "Боинг" E-8 - самолет военного управления. 

А вчера издание Global News сообщило, что в Украину прибыла небольшая группа канадского спецназа KSOR - якобы для помощи правительству Украины в случае "вторжения", а также для эвакуации канадских дипломатов. 

Одновременно в соседнюю Беларусь начали прибывать российские подразделения - в десятых числах февраля там стартуют учения "Союзная решимость".

Интересно, что в феврале в Беларуси пройдет референдум по новой конституции. Поэтому не исключено, что учения будут фоном именно к этому внутреннему событию.

Но звучит и внешний контекст: Александр Лукашенко буквально вчера заявил, что у границ его страны растет число украинских военных, причем большая часть из них - националисты. 

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", - сказал белорусский президент.

Одновременно на Донбассе активизировались разговоры о подготовке химической атаке - как провокации к войне. О такой вероятности заявляют как в Киеве, так и в "республиках".

Правда, сегодня ОБСЕ опровергла данные военной разведки Украины об утечке аммиака на горловском заводе "Стирол" - по мнению ГУР, эту "утечку" собирались использовать для обвинений в адрес Украины. 

Все это, конечно, не говорит о подготовке к "вторжению в Украину". Однако очевидно, что ситуация накануне финала российско-американских переговоров накаляется. 

"Россия убирает дипломатов"

Еще один характерный пример, как нагнетают ситуацию, - статья в The New York Times о том, что Москва начала эвакуировать из Украины своих дипломатов и членов их семей. 

Издание пишет, что за неделю до того, как начались переговоры по ситуации на границе с Украиной, Россия начала эвакуацию сотрудников своего посольства и консульств в Киеве.

5 января 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов, которые работают в Украине, - сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву. По словам источника издания в СБУ, в ближайшие дни ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Официальный Вашингтон, как сообщается, знал о готовящейся эвакуации. 

Но сразу после этой публикации вышли два опровержения. Первое - от МИД России. Его представитель Мария Захарова заявила, что все представительства работают в штатном режиме. И упрекнула New York Times в том, что ее постоянные корреспонденты в Москве почему-то не обратились к ней за комментарием. 

Из чего Захарова сделала вывод, что целью публикации был хайп, а не установление точных фактов. Причем, по мнению Захаровой, это может быть вброс от СБУ.

Затем МИД Украины сообщил, что не получал информации от России об эвакуации сотрудников. Как и от посольств других стран. Да и украинских дипломатов не планируют из РФ забирать. 

То есть информация американского издания действительно похожа больше на вброс.

И здесь надо вспомнить, что The New York Times (издание считают близким к нынешней демократической администрации США) - один из наиболее активных глашатаев "российского вторжения" в Украину. 

Дипломатические телодвижения

Накануне декларируемого "вторжения" нарастают и дипломатические поездки. Зеленский вчера встретился с группой американских сенаторов и даже заявил им, что поводом для вторжения может стать защита граждан России в "ДНР" и "ЛНР".

Хотя в целом украинская власть подготовку такого вторжения отрицает, и, видимо, решила просто сказать "нечто приятное" заокеанским гостям. 

Также вчера стало известно, что еще 12 января, в Киеве с тайным визитом побывал директор американского ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с Зеленским и пообщался с руководством украинской военной разведки.

Визит Бернса не афишировался, а о нем сообщила только сейчас со ссылкой на свои источники CNN. Обсуждали вероятность "российского вторжения в Украину".

"В шоке от цинизма и двуличия Байдена"

А сегодня стало известно, что в Киев завтра, 19 января, прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Официальная версия - чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.

Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал "Стране", что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена. И там в действиях американцев, что называется, "чуют зраду". А именно - что американцы попытаются принудить Украину к исполнению политической части Минских соглашений, чего давно требует и Москва. 

"Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена, - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.

Но на Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем. Повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Запад заставил Порошенко пойти на вторые Минские соглашения, хотя он этого делать не хотел.

И пошел на это только из-за шантажа кредитом МВФ, потому что гривна валилась вниз и другого выхода остановить обвал не было. Зеленский на это идти тоже не хочет. И экономическая ситуация сейчас хоть и тяжелая, но не такая плохая, как в феврале 2015 года. Такой критической зависимости от кредитов МВФ нет. Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривна падает.

Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации.

Что касается войны с Россией, то в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию на Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России. Другое дело, что если на это наложится крах гривны, то тогда будет реально тяжело.

Так что ситуация непростая, и пока не очень понятно, какое финальное решение примет политическое руководство Украины", - говорит источник.

Насколько верны предположения о том, что американцы действительно стремятся надавить на украинские власти для выполнения Минских соглашений в рамках неких глобальных договоренностей с Россией, увидим в ближайшее время.

Пока лишь отметим, что в целом вся эта ситуация (нагнетание темы "грядущего вторжения России", экономические проблемы Украины, история с Минском-2) создает очень серьезное политическое напряжение внутри Украины. Накладываясь на эскалацию противостояние власти и различных оппозиционных ей сил. В совокупности это может привести к взрывоопасной ситуации в стране и без всякого внешнего военного вторжения.

Ситуация с реализацией Минских соглашений могла бы действительно стать выходом. Прежде всего - с точки зрения прекращения войны на Донбассе и общей деэскалации ситуации вокруг (да и внутри) Украины. Но пока мало что указывает на то, что нынешняя украинская власть готова на это пойти.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, наступление, слухи, 7dniv, 7dnivinfo  
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