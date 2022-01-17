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События Сегодня, 11:1467
Программу, которую использовали при кибератаке на украинские правительственные сайты назвали в Госспецсвязи

При масштабной кибератаке на украинские правительственные сайты, которая произошла в ночь на 14 января, хакеры использовали программу-вайпер WhisperGate.

Об этом говорится на сайте Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки. Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на наибольший ущерб инфраструктуре государственных электронных ресурсов", - заявили в Госспецсвязи.

Справка. WhisperGate - найденная угроза, которая представляет собой классический вайпер (wiper, от английского to wipe "стирать"), то есть вредоносное программное обеспечение, предназначенное для умышленного уничтожения данных на зараженном хосте. Подобные вредоносные программы, как правило, используются либо для маскировки других атак и удаления важных доказательств взлома.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

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