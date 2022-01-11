Самый старый мужчина на планете умер в Испании

Самый старый мужчина на планете - испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия - умер в возрасте 112 лет и 341 день, не дожив до своего 113-го дня рождения всего несколько недель.

Об этом во вторник, 18 января, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Книга рекордов Гиннесса опечалена тем, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня", - говорится в сообщении.

Мужчина был объявлен рекордсменом в сентябре 2021 года, когда ему было 112 лет и 211 дней. 8 февраля 2022 года ему должно было исполниться 113 лет.

Сатурнино родился в испанском городе Леон в 1909 году. Из-за своего низкого роста (1,5 метра) он избежал участия в 1936 году в гражданской войне в Испании и открыл сапожное дело, которым занимался всю жизнь.

У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии и его жены Антонины есть семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.