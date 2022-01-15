Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники

В Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары.

В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

На месте происшествия обнаружены средства GPS навигации, бочки с горючим, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы.

Прекращение подготовки к осуществлению противоправной деятельности произошло благодаря своевременной информации неравнодушных граждан о появлении самолета на сельскохозяйственном поле в непосредственной близости к населенному пункту Хмельницкой области, на расстоянии 35 км от украино-молдавской государственной границы.

Мужчины готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу Украины, для этого собирались использовать списанный и практически не пригодный для полетов самолет АН-2.







