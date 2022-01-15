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События Сегодня, 12:3050
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники

В Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. 

В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

На месте происшествия обнаружены средства GPS навигации, бочки с горючим, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы.

Прекращение подготовки к осуществлению противоправной деятельности произошло благодаря своевременной информации неравнодушных граждан о появлении самолета на сельскохозяйственном поле в непосредственной близости к населенному пункту Хмельницкой области, на расстоянии 35 км от украино-молдавской государственной границы.

Мужчины готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу Украины, для этого собирались использовать списанный и практически не пригодный для полетов самолет АН-2.

Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники

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Теги: news, новости, Украина, Самолет, контрабанда, 7dniv, 7dnivinfo  
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Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
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