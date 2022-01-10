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События Сегодня, 22:1056
О запрете Telegram задумались Бразилии

В Бразилии может попасть под запрет работа мессенджера Telegram из-за опасений, связанных с распространением дезинформации.

Об этом пишет газета Valor Economico со ссылкой на источники в Высшем избирательном суде страны (TSE, местный аналог ЦИК).

По данным издания, в ведомстве не исключают, что Telegram могут использоваться для массовой рассылки лживых новостей и иного рода дезинформации в преддверии запланированных на октябрь 2022 года всеобщих выборов. В связи с этим действующий глава TSE Луис Роберту Баррозу направил несколько писем создателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них - ни на электронную почту, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В этих письмах TSE предлагал администрации Telegram встретится и обсудить возможные меры по обеспечению безопасности предстоящих выборов. Аналогичные договоренности уже достигнуты с онлайн-платформами Twitter, Facebook и WhatsApp.

Как пишет газета, мессенджер Telegram в последнее время набирает популярность среди сторонников действующего президента страны Жаира Болсонару, который успешно использовал соцсети и приложения для мгновенного обмена сообщениями в ходе предыдущей избирательной кампании 2018 года.

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