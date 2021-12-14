Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" и журналист Дмитрий Гордон заявил, что сегодня в Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН".

Об этом он сообщил в опубликованном в YouTube видеообращении.

Офис редакции находится на улице Щекавицкой. Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.

Гордон показал на видео пулевое отверстие.

Он выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (розыскные) действия). по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом (в офис издания). Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "ГОРДОН", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.

В комментарии "Стране" Дмитрий Гордон сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Как я думаю, кто мог это сделать? Я не думаю, я вообще не умею думать. Это дело полиции определить и я уверен, что они с этим справятся", — сообщил Гордон.

Он также добавил, что полиция уже работает на месте происшествия.

"Полиция тут же приехала, работает несколько групп. Сейчас снимут показания с камер и все будет ясно", - отметил Гордон.

Он утверждает, что у него нет "никаких предположений" о том, кто мог стрелять по офису редакции, и почему это сделали.