Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы

Государственная аудиторская служба Украины во время проверки использования средств, направленных из фонда борьбы с Сovid-19 за 2020 год выявила нарушений и проблемных вопросов более чем на 30 миллиардов гривень.

Об этом сказано в отчете Государственной аудиторской службы.

Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ – проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.

"Общий объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с принятыми постановлениями Кабинета Министров Украины по состоянию на 31.12.2020 составил 78 427,7 млн ​​грн, в том числе по общему фонду 72 013,8 млн грн (из них на безвозвратной основе – 68 929,1 млн грн, на возвратной основе – 3 084,7 млн ​​грн), по специальному фонду – 6 413,9 млн. гривен", - сказано в сообщении.

Однако контролем охвачено только около 60 млрд. грн. В использованной сумме было найдено нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн , из них только 155,6 млн грн было устранено.

Больше всего нарушений выявили в ходе аудита фонда, государственных программ и мониторинга закупок. Было проверено 12 государственных учреждений в разрезе распорядителей средств. Из них лучше использовали выделенные средства в МВД и Государственном управлении делами, потратив 100% выделенных средств. Хуже всего - в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).