После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро

Из-за кибератаки на реестр водители несколько дней не могли оформить страховку ОСАГО.

Доступ к реестру Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) восстановлен после массовой кибератаки госсайтов 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Информация об автогражданке отображается в приложении "Дия". Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ", — говорится в сообщении.

В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, который содержит персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.