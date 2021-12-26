На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает про обращение. При этом депутаты самой Госдумы утверждают – данный шаг означает выход из минских соглашений.

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о просьбе депутатов Госдумы признать "Л/ДНР". Об этом сообщают РИА новости.

"Не знаем (о проекте обращения)", – заявил Песков.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал главное препятствие для признания ОРДЛО независимыми государствами — это минские соглашения. По его словам, подпись под договоренностями доверенными лицами РФ идет вразрез с этой инициативой.

"Чисто человеческие сочувствие, меры поддержки и все остальное мы осуществляем и должны осуществлять, но признание официальное на государственном уровне означает выход из минских соглашений, и именно это причина, почему до сих пор такого признания не было", — подытожил российский политик.

Однако он не отрицает, что Россия будет рассматривать этот вопрос в дальнейшем.

"Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ — стратегических и долгосрочных", — заявил Затулин.