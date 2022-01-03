Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину

Поляки заявляют о напряженной ситуации в регионе и опасаются хакерских атак, которые пережили украинские госучреждения. До воскресенья спецслужбы проведут мониторинг государственных систем кибербезопасности.

В Польше в соответствии с Законом "О антитеррористической деятельности" введен первый уровень опасности, связанный с возможностью террористических атак на инфраструктуру страны, сообщается на сайте Совета министров Польши.

"Уровень тревоги ALFA-CRP был введен в связи с потенциальными рисками безопасности систем ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) из-за угроз, возникших в результате напряженной ситуации в регионе", — говорится в сообщении Совета министров Польши.

В связи с объявленной тревогой государственные органы Польши будут находиться в повышенной готовности с 18 по 23 января. Опасность классифицирована как ALFA-CRP. Всего в Польше законодательство определяет четыре уровня общенациональной тревоги — ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. ALFA — начальный уровень, а пометка CRP значит, что угроза относится к системам информационных коммуникаций. Последний раз уровень ALFA-CPR вводили во время Цифрового саммита ООН в Катовицах в декабре 2021 года.

Введение тревоги уровня ALFA-CPR предписывает спецслужбам и государственным учреждениям проводить мониторинг систем безопасности, в первую очередь касающихся электронной связи. Все решения о введении какого-то уровня угрозы принимает премьер-министр. В пресс-службе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого журналистам сообщили, что введение тревоги носит превентивный характер и связано с недавно прошедшими в Украине кибератаками.