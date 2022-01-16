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События Сегодня, 09:1938
Водителю Tesla с автопилотом в США впервые предъявили обвинение за смертельную аварию

В Калифорнии выдвинули обвинения водителю автомобиля Tesla, чей автопилот стал причиной смертельной аварии, это первый случай подобного обвинения в США.

В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщают РИА Новости.

ДТП произошло 29 декабря 2019 года. Автомобиль Tesla Model S двигался на высокой скорости, выехал с автострады и проехал на красный свет в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Гардене. Затем машина врезалась в автомобиль Honda Civic, в машине находились два человека. которые погибли.

Обвиняемый 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад свою вину не признает. Он первый водитель, которому предъявляют обвинения в уголовном преступлении за аварию со смертельным исходом при использовании частично автоматизированной системы вождения.

Обвиняемый освобожден под залог, пока дело находится на рассмотрении.

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