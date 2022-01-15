ВСУ в подготовке диверсий с целью заявить о нападении России обвинили в "ДНР"

В "ДНР" обвинили командование Вооруженных силы Украины в подготовке диверсионных атак на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, сказано на сайте "ведомства".

"Под удар попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения...Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. В дальнейшем планируется провести ряд терактов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства", - сказал Басурин.

По его словам, все это якобы планируют сделать под видом представителей "народной милиции ДНР" и Сил специальных операций Вооруженных сил России.

Он считает, что у ВСУ есть цель обвинить Москву в том, что создаются поводы для агрессии в отношении Украины и дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, создать панику среди населения.