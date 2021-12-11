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События Сегодня, 09:570
Как с 2022 года с украинцев будут выбивать налоговые долги

Директора украинских компаний рискуют стать невыездными.

В скандальном законе 5600, которым вносится целый ряд изменений в Налоговый кодекс и другие кодексы (в том числе, административного судопроизводства) прописано, что за налоговые долги на сумму от миллиона гривен руководителям предприятий могут временно, до погашения долга, могут запретить покидать пределы страны.

Появится даже отдельный реестр директоров-должников.

Это нововведение, как считает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец может стать мощным инструментом давления на бизнес. 

С ним согласны и в Конфедерации работодателей Украины.

"Давление на бизнес однозначно будет. Почему, если бизнесу государство задерживает выплаты по больничным, то руководителям системы соцстараха не  ограничивают выезд за границу. И в причинах долгов предприятий перед налоговой еще нужно разбираться. Если, к примеру, государство не рассчиталось за заказы предприятию, следовательно, и налоги, ЕСВ с зарплат не уплачены, то в чем вина руководителя?", - удивляется президент Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

Разбирались, как руководителям компаний будут запрещать выезд за границу.

"Быстрые" суды и бан на выезд за границу

Сама мера по запрету выезда за границу должникам в Украине не нова. Невыездными, в частности, являются злостные неплательщики алиментов, да и за неуплату налогов на авто и недвижимость могут не выпустить за пределы страны.

"Для бизнеса запрет на выезд также применялся. Правда, в большинстве случаев это касалось не налоговых долгов, а невыполнения других обязательств. Мы подавали в суд с просьбой запретить выезд за границу главе Приватбанка из-за невозврата депозита нашему клиенту. Но деньги вернули, и претензии мы сняли. Также обратиться в суд по поводу запрета на выезд может исполнительная служба. Хотя в большинстве случаев с такими исками в суды идут в ходе разборок между частными компаниями. И подобные дела не массовые. Кроме того, суды могут принимать решение о том, что невыезд директора за границу может причинить ущерб предприятию (скажем, если он едет на переговоры с иностранными заказчиками -Ред), следовательно, тогда претензии снимаются. Ведь невыезд руководителя бизнеса за пределы страны - это не наказание, а превентивная мера, что он не сбежит вместе с долгами", - рассказывает Кравец.

Но с этого года к перечню долгов, из-за которых директора могут стать невыездными, добавились просроченные налоги.

В скандальном законе 5600, который приняли в прошлом году, указано, что временное ограничение на выезд может налагаться на руководителей предприятий, которые имеют перед налоговой службой задолженность более миллиона гривен, не уплаченную в течение 240 календарных дней. На основании решения суда таких должников станут вносить в специальный реестр. Его распорядителем, скорее всего, станет ГФС. Минфин, якобы, уже разрабатывает порядок ведения реестра.

"Еще толком не начавшись, 2022-й "порадовал" отечественный бизнес интересными новшествами. Так, суд отныне может запретить руководителям предприятий с налоговым долгом выезжать за рубеж. 

Уже очень скоро таких занесут в публичный Реестр руководителей плательщиков налогов-должников, заведовать которым будут налоговики. Порядок же ведения этого реестра прямо сейчас разрабатывает Минфин.

Лишить вас права выезжать за границу сможет административный суд, но лишь в том случае, если налоговый долг перевалил за миллион гривен, а просрочка его уплаты превысила 240 дней с момента получения налогового требования.

Иск об ограничении права руководителя такого предприятия на выезд за рубеж будет подан налоговым органом, а после рассмотрен судом в течение 48-ми часов. Решение суда подлежит немедленному исполнению, а подача апелляционной жалобы тому не препятствует. 

Действие ограничения закончится в случае погашения суммы налогового долга, смены руководителя предприятия или начала судебных процедур в деле о банкротстве должника. 

Пока еще трудно судить о том, как все это будет работать на практике. Следим за судебным реестром и ждем креатив от Минфина", - написал в своем Телеграм-канале юрист Максим Могильницкий.

Интересный нюанс - решение о запрете директору выезда за границу будет принимать суд. Но в данном случае суды станут чистой формальностью, так как, чтобы признать долг, служителям Фемиды будет достаточно подтверждения со стороны налоговой службы, а с ним вряд ли будут проблемы. Причем, суды по таким делам будут максимально быстрыми - решение выдадут уже за 48 часов.

После получения решения суда уже на следующий день информация пойдет на границу, а данные по должнику внесут в соотвествующий реестр. Причем схема одинакова и для директоров украинских компаний и для нерезидентов. Снять "бан" на выезд могут после погашения долга, изменения руководителя компании (то есть, увольнения "невыездного") или решения суда по открытию дела по банкротству предприятия.

"На сегодняшний день мы имеем лишь изменения, внесённые в Налоговый кодекс (пп. 14.1.213-1; п. 87.13, п. 87.14 НК) и Кодекс административного судопроизводства (ст. 289-2 КАС). Ни судебной практики, ни того самого порядка ведения реестра пока нет. А это значит, что четкого представления о том, как механизм будет работать на практике, у нас тоже нет. Согласно уже принятым изменениям, налоговики будут обращаться в суд с иском о временном ограничении права руководителя предприятия-должника на выезд за рубеж. Иск подадут лишь в случае, если налоговый долг предприятия составляет более миллиона гривен, а выплатить его за 240 дней с момента получения налогового требования так и не удосужились. Далее у суда есть 48 часов на принятие соответствующего решения. Оно может быть обжаловано в апелляции, но это не приостановит его исполнение. На основании судебного решения директору предприятия запрещается покидать Украину, а его данные вносятся в тот самый реестр, который, на минуточку, будет публичным. Для того, чтобы снять данное ограничение, предприятию-должнику придется сменить руководителя. Новому директору – новое судебное решение. Кроме того, действие временного ограничения заканчивается после оплаты налогового долга или с началом судебных процедур, связанных с банкротством предприятия-должника. Надеюсь, что процедуры уведомления погранслужбы об окончании запрета, а также внесения в реестр соответствующей информации, Минфин пропишет максимально четко. В противном же случае велика вероятность того, что снимать ограничения придется в судебном порядке", - прокомментировал нам Могильницкий.

"Будет давление на бизнес"

По поводу нововведений у юристов и бизнеса - масса вопросов.

"Налоговые долги могут быть объективными, скажем, из-за задержек платежей контрагентами. Почему должен страдать конкретный руководитель предприятия, которое осталось без денег", - удивляется Кравец.

"То же государство нередко задерживает платежи за заказы. Следовательно, предприятие не может вовремя заплатить налоги и зарплаты, Как будут разбираться, где «честные» долги, а где - злоупотребления", - добавил Алексей Мирошниченко.

Налоговые долги имеет больше 6 тысяч предприятий. То есть, армия невыездных директоров может оказаться достаточно большой.

"Не исключаю, что долги по налогам могут использовать как способ давления на бизнес. Скажем, если компания судится с государством по другим делам, "нарисовав" долги по налогам, можно попросту поставить строптивого директора на место", - говорит Кравец.

"Это ж какие у силовиков теперь возможности открываются", - иронизирует совладелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

О том, что давление на бизнес по поводу налогов будет расти, уверен и Алексей Мирошниченко.

Коррупционная составляющая нововведения очевидна - ведь всегда можно попытаться договориться с налоговиками о том, чтобы они не заметили долгов или хотя бы отсрочили обращение в суд.

Причем, по самим налоговым начислениям не все так однозначно. Нередко компаниям необоснованно начисляют налоги, и бизнес судиться по этому поводу с фискалами. Но такие дела - не быстрые, рассмотрение может идти месяцами, а то и годами. И, получается, все это время директор компании будет невыездным или же должен сперва заплатить по полной, а потом разбираться, по-честному  начислили налоги или взяли цифры с потолка.

Исключение сделают лишь для случаев, когда государство уже признало свои обязательства по возврату излишне уплаченных компанией средств, возмещению НДС и пр. Но только в том случае, если общая сумма государственных обязательств не ниже суммы задолженности предприятия.

Возьмут деньгами

Отметим, что запрет на выезд - важное, но не единственное изменение, за счет которого государство хочет усилить давление неплательщиков налогов. Этим же законом 5600 прописали еще несколько новаций.

В частности, о взыскании наличных и безналичных средств в счет погашения налогового долга, о информировании общественности  и органов местного самоуправления о компаниях-должниках без ограничений на распространение персональных данных. То есть, имена руководителей-должников узнает вся страна. 

Что касается взыскания денег компании в счет погашения налогового долга, то оно может применяться, по решению руководителя контролирующего органа или его заместителя, если налоговый долг не уплачивается в течение 90 дней и нет государственных долгов перед плательщиком (скажем, по НДС) Если такие долги есть, но они меньше, чем задолженность предприятия, то из денежных средств последнего взыщут разницу.

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