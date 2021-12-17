 

Режим ЧП на два месяца ввели в Молдове из-за энергетического кризиса

События Сегодня, 12:3564
Режим ЧП на два месяца ввели в Молдове из-за энергетического кризиса

Правительство Молдовы ввело в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Режим ЧП введен на шестьдесят дней.

Об этом сообщает Sputnik Молдовы.

За решение ввести режим ЧП свои голоса отдали  58 депутатов правящей партии "Действия и солидарности" (PAS).

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила проект постановления о введении режима ЧП и объяснила, что благодаря ему правительство получит возможность дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам главы правительства, таких мер будет достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" смог в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.

Во время действия режима ЧП Комиссия по по чрезвычайным ситуациям сможет:

  • ввести, в случае необходимости, нормированное потребление природного газа и иных источников энергии;
  • принять решения, необходимые для обеспечения оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений;
  • принять решения, уполномочивающие поставщиков и системных операторов действовать в целях закупки, транспортировки и распределения природного газа и иных источников энергии по всей территории страны;
  • координировать работу СМИ, в частности в отношении информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о мерах, принимаемых для предотвращения опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защиты населения и нескольких других случаях;
  • создавать быстрые инструменты сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;
  • ввести  особый режим закупки природного газа в ускоренном режиме, в случае необходимости;
  • выделить финансовые средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа, в случае необходимости;
  • выполнять других действий, необходимые для предупреждения, смягчения и ликвидации последствий, вызванным чрезвычайным положением.
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Теги: news, новости, Украина, ЧП, Молдова, 7dniv, 7dnivinfo  
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