Режим ЧП на два месяца ввели в Молдове из-за энергетического кризиса

Правительство Молдовы ввело в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Режим ЧП введен на шестьдесят дней.

Об этом сообщает Sputnik Молдовы.

За решение ввести режим ЧП свои голоса отдали 58 депутатов правящей партии "Действия и солидарности" (PAS).

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила проект постановления о введении режима ЧП и объяснила, что благодаря ему правительство получит возможность дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам главы правительства, таких мер будет достаточно для того, чтобы "Молдовагаз" смог в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.

Во время действия режима ЧП Комиссия по по чрезвычайным ситуациям сможет: