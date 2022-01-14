Почти в три раза большую зарплату, чем Шмыгаль получил шеф-редактор "Суспильного" Аласания

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) не предоставило копию контракта с шеф-редактором правления общественного телевещателя "Суспільне" Зурабом Аласанией.

В то же время, по данным журналиста Максима Кречетова, его ежемесячная зарплата составляет 184 тысячи гривен. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль за декабрь получил 68,8 тыс. грн, что в почти 2,7 раз меньше заработной платы Аласании.

Об этом со ссылкой на ответ НОТУ сообщают "Украинские новости".

По данным издания, НОТУ не предоставило копию контракта с Аласанией, ссылаясь на его отсутствие и непредусмотренность законодательством Украины.

"...Сфера применения контракта определяется законами Украины. Законами Украины не предусмотрена возможность заключать контракты с шеф-редакторами.

Поскольку на сегодняшний день запрашиваемая информация о предоставлении контракта с шеф-редактором по стандартам вещания АО "НОТУ" Зурабом Аласанией...не была создана, отсутствуют законные основания для удовлетворения Вашего запроса на получение публичной информации...", - говорится в ответе.

При этом, по данным издания, заработная плата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за декабрь составила 68,8 тысяч гривен.

Должностной оклад главы украинского правительства составил 50 015 грн, командировочные - 18 796 грн. Сумма денег, начисленная Шмыгалю в последний месяц 2021 года, составила 68 811 гривен. Сумма удержанных налогов - 13 418 гривен.

Фактическая сумма, которую получил глава Кабмина, после удержания налогов и сборов, составила 55 393 гривны.