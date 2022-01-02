О готовности снабжать Украину оружием заявили в Чехии

Вслед за Великобританией, в Министерстве обороны Чехии также заявили о готовности снабжать Украину оружием и военным оборудованием.

Об этом в интервью чешскому изданию "Hospodarske noviny" заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, оружие могут рассматриваться варианты бесплатной передачи и продажи.

Кроме того, Чернохова добавила, что пять партий, которые входят в правительственную коалицию, достигли консенсуса по этому вопросу. При этом акцентировала на то, что вооружений и боеприпасов необходимо будет согласовать с другими странами "Вышеградской четверки" (Польша, Словакия, Венгрия). Возможно также с Германией, Австрией или странами Балтии.

Однако для начала, как заявила министр Обороны Чехии, наша страна должна сформулировать перечень всего необходимого.