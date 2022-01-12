Ввести санкции против Путина, Пескова, Мишустина и Собянина предложили в США

Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главу правительства Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и многих других.

Это уже третий проект закона, который находится на рассмотрении Конгресса.

Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, представил свой проект санкций республиканец из палаты представителей США Джим Бэнкс. Он в предлагает признать Россию "спонсором терроризма" и объявить о том, что она поддерживает "террористические силы" в Донбассе. Кроме того, республиканец настаивает на прекращении переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока полуостров Крым аннексирован Россией.

Также республиканцы в Палате представителей хотят ввести санкции до возможного военного вторжения РФ.

Бэнкс также предлагает ввести санкции против:

главы Минздрава Михаила Мурашко,

первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко,

председателя Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова,

руководителя администрации президента РФ Антона Вайно и других.

Также в законопроекте, как пишет издания, предлагают ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2", включая связанные с ним организации и их акционеров.

Проект был внесен в среду, 19 января, однако его текст пока не опубликован.