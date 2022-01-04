Почему в мире нарастает тенденция к отказу от работы и как это меняет рынок труда Украины

На мировом рынке труда нарастает интересная тенденция - люди отказываются работать или, как минимум, сильно перебирают с вакансиями, выставляя завышенные требования, главное среди которых - не сильно "напрягаться".

Пока массовый отказ от работы коснулся, в основном, развитых стран Запада.

На волне пандемии многие государства включили печатный станок, и активно раздавали населению деньги.

Получив финансовую поддержку, специалисты задумались, а стоит ли вообще работать. И стали перебирать вакансиями, ушли в свой бизнес или просто "взяли паузу".

"Пандемия привела к огромному сдвигу, когда люди могут найти время, чтобы задуматься, что происходит в их жизни", - пишет американское издание Vox.

В статье отмечается, что огромное количество рабочих в США увольняется и пытается найти другую работу - с более высокой зарплатой и разного рода льготами.

Только в ноябре уволилось 4,5 млн человек, а это 3% всех занятых.

"В Европе тоже уже такое есть. Но нас пока не коснулось. Украинцы готовы работать - только плати. Другое дело, что многие в поисках лучшей жизни, едут за границу, где как раз освобождаются рабочие места", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Впрочем, украинская молодежь уже также подхватывает тенденцию отказа от работы.

"Мы это наблюдаем уже третий год. Две трети тех, кто откликаются на вакансии и проходят собеседование по телефону, на «живое» собеседование так и не доходят и вообще перестают отвечать на звонки. Хотя изначально им вроде все подходит. В основном, это соискатели до 30 лет", - рассказала нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

Как говорит глава профсоюза промышленников и предпринимателей Наталия Землянская, для Украины мировая тенденция отказа от работы будет иметь несколько последствий.

Во-первых, все больше наших соотечественников станет уезжать на заработки за границу, где местные специалисты «освобождают места». Во-вторых, как следствие, усилится кадровый голод в Украине. Люди будут перебирать вакансиями и искать зарплату повыше.

"Но с учетом зашкаливающих цен на энергоносители, платить больше смогут далеко не все компании. Наоборот, многие сейчас залезают в зарплатные фонды, пытаются их оптимизировать", - говорит Землянская.

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Американская мечта

Американское издание Vox пишет, что в США открытых вакансий сейчас на миллионы больше, чем желающих их заполнить. А штатное расписание компаний «похудело» за время пандемии на 3,6 млн человек. Только за ноябрь уволилось 4,5 млн американцев. Причем, далеко не все стали искать другую, более оплачиваемую работу.

"Доля населения, которое ищет работу, намного ниже допандемического уровня", - пишет Vox.

Причин несколько. Пожилые американцы уходят на пенсию раньше - на людей старше 55 лет пришлась половина тех, кто уволился с февраля 2021 года.

Многие женщины уходят с работы, чтобы заняться домашним хозяйством и семьей, а так как из-за пандемии карантины и учеба на удаленке перманентно повторяются, для американок присмотр за детьми становится одним из главных аргументов отказа от карьеры.

Также многие из тех, кто уходит с работы, открывают свой бизнес. Некоторые живут за счет инвестиций - на волне пандемии американское правительство роздало беспрецедентные суммы, пытаясь поддержать население. И часть американцев смогли выгодно их вложить в фондовый рынок, криптовалюту или накопить определенные средства, чтобы взять паузу в работе.

Увольняются все - от рабочих до топ-менеджеров.

"Белые воротнички, чей труд более высокооплачиваемый, чем у рабочих, часто страдают от эмоционального выгорания и проблем с психическим здоровьем, что заставляет их задуматься о значении работы в их жизни и о том, насколько она им вообще нужна", - пишет Vox.

"Руководители компаний буквально паникуют, потому что не могут продвинуть продукт и развивать бизнес и достичь целей роста - для этого просто не хватает персонала", - цитирует издание Vox профессора делового администрирования Гарвардской бизнес-школы Цедал Нили.

"Мы еще не полностью осознали цунами перемен, которые обрушились на ждут нас в дальнейшем. Работа изменилась, рабочие изменились", - добавила она.

Американские работодатели уже начали сокращать рабочий день, повышать зарплаты и предоставлять сотрудникам дополнительные льготы. С февраля 2020 года по декабрь 2021 года почасовая оплата в США выросла в среднем на 11%, что вдвое больше, чем в предыдущие годы. А в сфере индустрии отдыха и отельном бизнесе рост составил 14%.

Но пока это не спасает. Очень много срочных вакансий, которые компании попросту не могут заполнить.

Также Vox отмечает, что в свете новой тенденции снизились требования к соискателям - многих, к примеру, готовы брать без испытательного срока, закрывают глаза на недостаточный опыт и т.д.

"Похожая тенденция есть также и в Европе, в частности, от этом рассказывали знакомые финские бизнесмены", - говорит Александр Барсук.

"Переоценивают свою жизнь и место работы в ней люди по всему миру. Хочется большей гибкости и свободы, поэтому специалисты массово уходят на фриланс, и это уже мировой тренд. Можно отметить тот факт, что сервисы для поиска фрилансеров в США продолжают отмечать рост активности, даже по сравнению с уже высокими показателями 2020 года, когда из-за карантина людей сокращали и они пытались найти подработку. Согласно опросам сервиса Upwork, 10 млн американцев в ближайшее время планируют уйти с полноценной работы и стать самозанятыми, а 50% молодежи планирует искать первую работу именно в статусе фрилансера. Также идет роботизация труда - людей все чаще заменяет техника. Хотя конечно, пока автоматизация производства и всех сфер жизни не успевает за оттоком кадров - об этом свидетельствует нарастающий дефицит специалистов", - говорит Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

Перебирают работой, уходят на фриланс

В Украине массовой раздачи денег на волне пандемии не было. Да и накопления есть далеко не у всех граждан. Поэтому, хочешь - не хочешь, а работать нужно.

"Нам до американцев еще далеко. Правда, украинцы тоже все чаще перебирают работой", - говорит Барсук.

Многие работодатели говорят, что наши граждане не склонны долго задерживаться на рабочем месте, которое они считают «неподходящим» - с высокой нагрузкой и низкой зарплатой. Поэтому активно курсируют по рынку труда, в надежде найти что-нибудь "непыльное" и по возможности хорошо оплачиваемое.

"Главный тренд - уход на фриланс. Украину это тоже уже затронуло. И работодателям приходится с этим мириться и подстраиваться под новые реалии.

Понятное дело, что стать фрилансерами смогут далеко не все. Тем не менее, представители IT, финансов, дизайна и т.д вполне смогут рассчитывать на полноценную удаленку", - говорит Сергей Сароян.

По соцсетям этой зимой особенно заметно, что многие украинцы уехали "на зимовку" в теплые страны. Каждый решает вопрос с работой по-своему - кто-то работает удаленно, кто-то решил взять паузу до весны.

"Work-life баланс приобретает большой значение. Люди стали больше ценить время, потраченное на дорогу до офиса, при выборе работы важное значение имеет комфортная атмосфера в компании, увеличилось количество людей, которые не хотят работать полный день в офисе, из-за чего все стремительнее распространяется дистанционка или гибридные формы работы. Согласно исследованию "Future of work 2030" в будущем работодатели вообще перестанут считать количество часов, отработанных сотрудниками - большее значение будет иметь объем выполненных заданий и конечный результат", - отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Ускоренная цифровизация, популярность и гибкость новых форматов занятости (аутсорс, фриланс, дистанционка) серьезно меняют глобальный рынок труда, в том числе украинский. Ведь дефицит кадров в Украине в последние годы был связан не только со значительными масштабами трудовой миграции, оттоком талантов и т.д, но и с нежеланием определённой категории людей предлагать себя рынку труда, учиться/осваивать новые профессии, адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям. К сожалению, сейчас эта проблема может еще больше усугубиться из-за стремительных технологических и климатических изменений. Феномен «социального иждивенчества» появился не вчера и характерен для многих развитых стран мира. Кроме того, сейчас появился другой феномен, когда молодое поколение ориентируется на совсем другие форматы работы, которые кардинально отличаются от привычных нам и могут быть охарактеризованы, как «децентрализация занятости", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, пока эта тенденция затронула только очень небольшую часть украинцев. Понятно, что рабочие на удаленку не уходят, и зимовать в Египет не ездят - для этого нет ни возможностей, ни денег. Но и работать за копейки люди уже не хотят. Поэтому все активнее ищут работу по лучше - как в Украине, так и за границей.

"Нас тоже коснулась тенденция увольнений. Еще три месяца назад количество пенсионеров и работающих украинцев, которые платили ЕСВ, было одинаковым. Сейчас же первых около 10,4 млн, вторых - 9,9 млн. При том, что количество пенсионеров не растет. То есть, падает занятость. По крайне мере официальная", - говорит президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

В Украине работа есть. А что с зарплатами?

Тенденции отказа людей от работы и поиск "работы мечты" могут уже в ближайшее время кардинально изменить наш рынок труда.

Дефицит кадров для Украины - не новость. С каждым годом он только усугубляется. "Особенно сложно найти узких специалистов, к примеру, технолога. Чтобы закрыть вакансии, приходится существенно повышать зарплаты самым ценным кадрам", - говорит Александр Барсук.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине растет и, к концу 2021 года, превысила 14 тысяч гривен.

В 2022 году, по консенсус-прогнозу Минэкономики, средняя зарплата составит около 15,8 тысяч гривен.

О намерении повысить зарплаты в этом году заявило 48,9% работодателей, опрошенных Jooble. Для сравнения: в прошлом году таких было меньше 40%.

Но повышать оклады будут не всем. Среди аргументов для повышения зарплаты работодатели называют достижения сотрудника на рабочем месте и повышение квалификации», - отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. Также она добавила, что стаж работы сотрудника и инфляция в стране имеют на повышение зарплаты наименьшее влияние.

Наталия Землянская говорит, что одно дело - планы, другое - их реализация. Далеко не все работодатели, даже планирующие повышение зарплат, смогут в итоге их пересмотреть.

"Посмотрите какого масштаба достиг энергокризис. Многие компании просто не тянут рекордные цены на газ, поэтому, наоборот, вынуждены залезать в зарплатные фонды, урезать людям премии, доплаты, некоторые отправляют персонал в неоплачиваемые отпуска. И что будет до конца зимы - вопрос открытый", - говорит Землянская.

То есть, рассчитывать на существенный рост зарплат в этом году смогут далеко не все украинцы.

При том, что работа есть. По данным сайта rabota.ua, общее количество вакансий, по сравнению с прошлым годом, выросло почти вдвое. 34% приходится на розничную торговлю, 22% - на промышленность и производство, 17% - на оптовую торговлю, дистрибуцию, 14% - на IT, 12% - на госсектор, - приводит пример Пашкина.

Также, по ее словам, тренд на диджитализацию увеличивает спрос на айтишников, диджитал-маркетологов, дизайнеров и др. Без работы в 2022 году не останутся специалисты по smm, разработчики, работники индустрии онлайн-развлечений и др.

Также работодатели, как и в прошлом году, выстраиваются в очередь за квалифицированными рабочими - строителями, производственными мастерами, слесарями и др. Но найти их не так просто - тенденция оттока кадров в Европу только усиливается.

Европа ждет

На волне пандемии поток украинских заробитчан в Европу немного снизился. Но в 2021 году он полностью восстановился и даже вырос.

Причем, по мере того, как сами европейцы отказываются от работы, вакансий для наших сограждан будет становиться все больше, - говорит Землянская.

"Конкурировать зарплатами наши работодатели даже с теми же поляками не могут. Плюс - вопросы общей ситуации в стране, комфортности жизни и т.д Многие заробитчане пытаются закрепиться в Европе и вывезти туда семьи", - отмечает Землянская.

По словам Татьяны Пашкиной, страной номер один для наших заробитчан остается Польша. Там работает почти 1,5 млн украринцев и учится 50 тысяч наших сограждан.

Кроме того, в Польше насчитывается 16 тысяч предприятий, собственниками или совладельцами которых являются украинцы.

И число вакансия в Польше только растет (в прошлом году - плюс 68,5%), как и дефицит кадров. Что заставляет местные власти упрощать условия для иностранных рабочих. К примеру, украинцы смогут работать на основании деклараций не 6 месяцев, как сейчас, а два года. Также растут тарифы почасовой оплаты.

Украины также активно едут на работу в другие европейские страны, в частности, Германию. "Наши люди готовы пахать", - говорит Барсук.

Ищут подход

Украинские компании, хоть пока и не могут конкурировать с европейскими работодателями зарплатами, пытаются взять другим - меняют условия работы вслед за мировыми тенденциями.

В исследовании "Future of work 2030" отмечают, что, к примеру, в юридических компаниях заметен отказ от эйджизма (отказ брать на работу людей старше определенного возраста - Ред.), а также переход на гибридный режим работы (онайн плюс офлайн), в логистике - роботизация и диджитализация бизнеса (что сокращает потребности в кадрах), повышенная забота о здоровье сотрудников и психологическом климате в коллективе. Такого же принципа придерживаются IT-компании. Плюс последние готовы постоянно обучать персонал, и увеличивают долю дистанционной работы. В HoReCa также пошли на частичный перевод работы на удаленку.

Впрочем, пока движение в этом направлении только начинается. А проблемы в экономике, которые энергокризис только еще больше усугубит, могут притормозить "осовремениевание" украинского рынка труда, - говорят эксперты.