Более 110 млн грн на укрепление обороноспособности столицы решил выделить киевсовет

Киевский городской совет одобрил целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы, которая предполагает выделение более 110 миллионов гривень на укрепление обороноспособности города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Киевсовет одобрил программ "Защитник Киева", которая подразумевает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности столицы. Ха такое решение проголосовали 78 депутатов.

"В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, высокой вероятности полномасштабного вторжения и применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или осуществления актов терроризма, важное значение приобретает выполнение мер по организации военной службы и воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве. В частности, на это направлены мероприятия, которые вошли в программу "Защитник Киева", – сказал председатель Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко.

Он объяснил, что реализация программы даст возможность оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе города Киева и обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами, имуществом и повысить готовность системы мобилизации Киева. В рамках программы планируют создать Единый центр подготовки Сил муниципальной безопасности Киева, в том числе и бригады территориальной обороны.

"После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова к выполнению задач в течение 24 часов", – сказал Крищенко.