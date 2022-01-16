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События Сегодня, 18:1962
Как в Киеве на теме языка травят сбежавших от Лукашенко белорусских IT-шников

В Украине идет очередной языковой скандал, вызванный функционированием закона об украинизации.

Киевлянин Богдан Мельник обвинил белорусскую IT-компанию Andersen People в языковых притеснениях. Он рассказал, как ему отказали в работе на одном из этапов собеседования с рекрутерами. 

Это произошло после слов соискателя о том, что "в русскоязычном коллективе принципиально будет общаться на украинском языке". После чего работодатель прекратил дальнейшее общение.

Отвергнутый айтишник в свою очередь начал атаку на фирму, которая не взяла его на должность. И обратился в секретариат уполномоченного по защите госязыка, а также к уполномоченному Рады по правам человека.

И те уже провели с IT-компанией "разъяснительную работу".

Разбирались, с чего начался скандал и чем он закончился.

Скандал с трудоустройством

IT-компания Andersen People основана в 2007 году в Беларуси. До недавнего времени ее главный офис находился в Минске, но в конце 2020 года из-за политических событий в Беларуси компания переехала в Киев. Также ее офисы размещены в Харькове, Днепре, Одессе, Чернигове, Черкассах.

Конфликт на языковой почве возник на днях, когда киевлянин Богдан Мельник рассказал о том, что Andersen People отказала ему в трудоустройстве. Об этом он пожаловался на своей странице в Facebook. 

"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Речь о компании Andersen, она же Andersen People", - обвинил он белорусскую компанию в предвзятости.

Отдельно Мельник прикрепил скриншот переписки с сотрудником компании - Алесей Андерсен. Сразу бросается в глаза то, что HR использовала русский язык в письменном общении, а соискатель на должность - украинский. 

На этапе заочного собеседования диалог говорил о взаимной заинтересованности. Алеся написала Богдану, что компанию заинтересовал его опыт, поэтому девушка запросила его контакты для дальнейшего общения на рекрутинговом интервью. На нем в голосовой форме Мельнику должны были подробно рассказать о компании, её проектах и достижениях. 

Договорились со временем связаться в Телеграме. И девушка отдельно уточнила у Мельника, говорит ли он по-русски, поскольку общение в команде происходит преимущественно на русском языке. 

Он ответил, что проблем с общением на русском языке у него нет, но ответил витиевато: "Зависит от ситуации, но чисто физически я могу разговаривать на русском языке". И добавил, что "будет говорить на русском только с иностранцами, для которых этот язык удобен в общении. Если говорим о команде из Украины, то общаться с ними на русском я не буду", - принципиально заявил Мельник.

На это в компании ответили вежливым отказом. 

Как в Киеве на теме языка травят сбежавших от Лукашенко белорусских IT-шников

Как видим, инициатором скандала де-факто оказался сам Мельник, который заявил о своем принципиальном отказе общаться с коллегами на русском языке. И, видимо, затаив обиду и оставшись без работы, решил натравить всех "свидомых" и "небайдужих" на борьбу с Andersen People.

"Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях. Если у кого есть мнения, как можно с этим бороться, радо выслушаю. Ну, а пока максимальная огласка и приятные отзывы о компании по ссылке", - решил совместно с националистами расправиться со своими обидчиками киевлянин.

Впрочем, Мельник не единственный, кому отказали в трудоустройстве. В соцсетях начали появляться и другие случаи, когда Andersen People приходилось отказывать работникам, которые не готовы общаться на русском. 

Так, на днях Денис Водотиец опубликовал в сети фото похожей переписки с представителем ІТ-компании Andersen. На вопрос о готовности общаться на русском языке, он ответил так:

"Я понимаю русский язык. Общаться могу на украинском или английском", - писал рекрутерам компании еще один соискатель.

Как в Киеве на теме языка травят сбежавших от Лукашенко белорусских IT-шников

Компанию после этого начали травить в соцсетях и оскорблять. 

Как в Киеве на теме языка травят сбежавших от Лукашенко белорусских IT-шников

"ИТ — это о гибкости". Что ответили в компании

Сотрудники компании стали в защиту Andersen, написав, что это компания возможностей и семейной атмосферы, которая очень много дает стажерам и регулярно проводит наборы на стажировки по разным направлениям, а в вопросах языка придерживается принципов компромисса и толерантности. 
"По моим наблюдениям, люди тут счастливы, регулярно проводятся мероприятия, мастер-классы, тимбилдинги, курсы английского в офисе, в зуме и скидки у партнеров, регулярный розыгрыш подарков, бонусы за внутренние активности и другие плюшки. Офис в Одессе с видом на море - мечта", - написала Алла Моисеева. 

И отдельно сотрудница затронула тему украинского языка.

"Друзья, давайте будем дружелюбнее и терпимее друг к другу, работа в команде - это всегда компромисс, а если вы не согласны, то ваши обвинения компаний не заслужены! Конечно, если есть выбор говорить на украинском, русском, белорусском, польском или английском с членами команд, это удобно и приятно, но если так складывается, что в той или иной команде Украина будет работать с Беларусью, то нужно или идти на компромисс, а не обижать компанию, даже с ней не познакомившись! ИТ — это о гибкости и о работе со всем миром, а не об обидах и принципах", - добавила Моисеева.

Ведущий рекрутер компании Карина Бабенко тоже пыталась внести ясность на счет языковых нюансов:

"В нашей компании нет ни одного основного языка общения и нет никаких правил на этот счет. В любом офисе, в курилке, в рабочих чатах сотрудники могут общаться на том языке, на котором им комфортно. Если вас кто-то пытается убедить в обратном - можете смело жаловаться своему менеджеру, поскольку для нас эта позиция является принципиальной.

Единственная причина, по которой вам может понадобиться знание русского языка - если предполагается работа в смешанной команде. Кроме Украины, у нас есть офисы и сотрудники в Беларуси, России и Польше. И внутри команды действительно возникает необходимость общаться на том языке, который понимают все его участники. В первую очередь, из соображений вежливости. Этот момент всегда можно уточнить на собеседовании и, если языковой вопрос для вас важен, вас всегда предупредят заранее", - написала она. 

Реакция властей

На жалобу Богдана Мельника в секретариате языкового уполномоченного Украины отреагировали. 

В своей официальной позиции мовный омбудсмен Тарас Креминь заявил, что никого нельзя заставлять на работе говорить на любом языке, кроме государственного. 

"Согласно ст. 20 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору к другому языку, кроме как государственному", - заявил Креминь.

Правда, из его заявления следует, что случай с программистом под эту статью не подпадает - поскольку он не находится с компанией в трудовых отношениях.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала эту ситуацию "нарушением принципа недискриминации, закрепленной в статье 24 Конституции и требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

То есть, по сути, высказалась против белорусской компании. Денисова обратилась к фирме с требованием провести "разъяснительную работу" внутри коллектива. 

Одновременно с Креминем и Денисовой сооснователь компании Алекс Орлов заявил, что уже провел такую работу.

Он написал на украинском языке, что компания сделала выводы из ситуации и признал, что могла иметь место языковая дискриминация. Но заявил, что в команде общаются на тех языках, которые удобны для работы. То есть на русском. 

Не буду повторять, что внутри команд мы общаемся на тех языках, которые нам комфортны для работы в мультинациональной команде. Об этом не раз публично говорили наши HR-специалисты. Andersen – это команда топовых талантов, работающих в разных странах и говорящих на разных языках. Только такой коллектив, объединенный ценностями толерантности, взаимного уважения и недискриминации, способен разрабатывать программные продукты, улучшающие качество жизни людей, живущих, как и мы, в разных странах и говорящих на разных языках", - написал он в комментарии на своей странице в Facebook.

Отдельно в интервью украинским СМИ Орлов добавил, что вакансия была в команду, в которой также работают специалисты из Беларуси, Казахстана и России. 

"Проблема, полагаем, в том, что у кандидата сложилось впечатление, якобы в компании не разговаривают на украинском языке. Хоть на самом деле речь шла про международную команду отдельно взятого проекта", - заявил он. 

В комментариях к посту Креминя его сторонники пишут, что "и эти извинились", но многие считают, что это "отписка" и требуют от властей "реальных последствий" для работодателя. А другие призывают "отдать их Стерненко". 

То есть в Украине из-за русского языка начали травить IT-компанию, которая дает в стране рабочие места. Вероятно, если бы прозвучало требование говорить в команде по-английски, то такой скандал вряд ли бы произошел. 

Что касается русского языка, то его использование в качестве основного рабочего языка в IT-компании, которая переехала в Украину из Беларуси и в которой работает много белорусов (а также граждан других стран бывшего СССР), вполне логичное. Так как очевидно, что именно русский язык является для всех представителей этой команды общепонятным и удобным для общения.

 

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Теги: news, новости, Украина, Киев, IT, Беларусь, травля, 7dniv, 7dnivinfo  
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