В Мозамбике пятый год охотятся и зверски убивают лысых людей

В Африке продолжаются зверские убийства лысых людей, в головах которых неизвестные злоумышленники ищут золото.

Об этом сообщает издание The South African.

В очередной раз в Мозамбике был убит и обезглавлен лысый мужчина. Причиной таких нападений стало неясно откуда взявшееся суеверие, распространившееся среди местного населения. Некоторые жители верят, что головы лысых людей полны золота.

Подобные убийства уже случались ранее, так что власти Мозамбика заявили, что крайне встревожены имеющей место тенденцией.

Откуда взялось суеверие, непонятно. Первые случаи убийств ради "внутричерепного золота" были зафиксированы еще в 2017 году.

По одной из версий полиции, суеверия распространяются местными знахарями, которым "нужны человеческие головы для их собственных нужд".