Приглашение Путина посетить Россию получил президент Венесуэлы

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах.

Кроме того, Мадуро получил приглашение от Путина посетить РФ.

Об этом сообщает МИД Венесуэлы в четверг, 20 января.

"Президент Мадуро выразил российскому коллеге чувство солидарности с его страной и осудил кампании по провокациям и попыткам манипулирования против России", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в МИД Венесуэлы добавили, что Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев.