Глава "Роскосмоса" высмеял планы Украины построить космодром

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром.

Об этом Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter в четверг, 20 января.

"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", - написал глава "Роскосмоса".

К своему посту глава государственной корпорации добавил видео с отрывком из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает в небо.

Напомним, что участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, среди которых были глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, планируют начать строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря.