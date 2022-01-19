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События Сегодня, 13:2566
Как и зачем Запад увеличивает поставки оружия в Украину

На этой неделе резко выросли объемы военного снабжения Украины со стороны Запада. 

Главное событие из этой сферы - британские военно-транспортные самолеты несколькими рейсами доставили в Украину партию противотанковых гранатометов. 

Практически одновременно с этим о возможном вооружении Украины заговорили в Латвии, Литве, Эстонии и Чехии.

Минобороны Украины уже назвало военные поставки "беспрецедентными". Разворачиваются они как бы в подтверждение заявлений Вашингтона о якобы намечающемся российском вторжении в Украину. 

"Страна" разбиралась, как идут эти поставки и что это значит в свете российско-американских переговоров по Украине. 

Что получила Украина в последнее время

На этой неделе, с 17 по 19 января, в Украину прибыла очередная партия международной военной помощи. Великобритания передала несколько тысяч противотанковых гранатометов NLAW. Это оружие шведской разработки.

Их можно назвать аналогами "Джавелинов", но они не такие мощные и стреляют не так издалека. Американский комплекс бьет за 4 километра - то есть почти полная безопасность для стрелка. Шведский же - это оружие городского боя, когда в танк нужно стрелять в условиях прямой видимости. 

NLAW расшифровывается как Next Generation Light Anti-tank Weapon (легкое противотанковое оружие следующего поколения). Это шведско-британское детище рассчитано на ближний бой. Производители заявляют, что система может уничтожить танк с расстояния 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм. Минимальное расстояние для стрельбы начинается с 20 метров.

Весит такой гранатомет 12,5 кг, почти на 10 кг легче "Джавелинов", что удобно, поскольку он предназначен для стрельбы с плеча.

Среди преимуществ называют быструю наводку за 5 секунд. Скорость и траектория к цели просчитывается автоматически с помощью встроенного компьютера.

Отсутствие огненного хвоста после взрыва делает NLAW удобным для стрельбы из закрытых помещений, для боев в городе.

Британский комплекс стоит около 30 тысяч долларов. Для сравнения один выстрел "Джавелина" обходится примерно в 80 тысяч. Но британский аналог - это одноразовый противотанковый гранатомет, то есть после выстрела его уже не получится перезарядить.

Точное количество гранатометов неизвестно, но их, как говорят в Британии, тысячи. 

"Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам", - заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Минобороны Украины опубликовало видео с разгрузкой британского оружия в аэропорту. Его доставили военно-транспортные самолеты ВВС Британии.

В Лондоне после этого сообщили, что готовы прислать еще больше оружия Украине. 

Интересно, что британские военные поставки идут в обход территории Германии - через Данию, Балтику и Польшу.

Также примечательно, что Зеленский сейчас в Польше, через которую в Украину заходят поставки из Британии - и будут заходить другие потенциальные вооружения.  

Что еще может получить Украина

Еще один маршрут поставок вооружения намечается через Прибалтику.

Американское издание Politico сообщило, что в США решили одобрить поставки переданного в страны Балтики оружия третьим странам. По правилам экспортного контроля США одобрение на передачу должен дать Госдеп. Это значит, что Литва, Латвия и Эстония смогут поставлять в Украину оружие американского производства из своих запасов. 

Как пишут СМИ, речь может идти о "Джавелинах", которые есть у Эстонии и ракетах Stinger, которые есть в Литве.

В прошлом году в Минобороны Эстонии заявили, что предоставят Украине противотанковые комплексы "Джавелин" и 122-мм гаубицы, если это одобрят в США и Германии. США - поскольку "Джавелины" американского производства. Германия - поскольку оружие произвели в ФРГ.

В Минобороны Украины, комментируя эти публикации, заявили, что не готовы обсуждать любые поставки, пока они не начались. 

О готовности передавать Украине военное оружие и оборудование заявили в Чехии. По словам министра обороны Яны Черноховой, чешское правительство изъявило желание помочь Украине, но этот вопрос нужно будет еще согласовать со странами "Вышеградской четверки" (кроме Чехии туда входят Словакия, Польша и Венгрия - Ред.), Германией, Австрией и странами Балтии.

При этом в Чехии отметили, что перед этим в Украине должны определиться с тем, какая именно помощь нужна.

В этом году чешские спецназовцы примут участие в учениях "Серебряная сабля 2022" в Украине. Кроме того, ожидается, что в Прагу должен приехать глава ВСУ Валерий Залужный.

Также Украина рассчитывает получить больше оружия от США. Об этом после визита Энтони Блинкена заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 

"США готовы и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия включительно с летальным. Оборонного, но летального"? - заявил министр.

Из Вашингтона уже идут сигналы, что такую помощь могут увеличить. Республиканцы внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу (по той же технологии шли поставки Советскому Союзу во время Второй мировой войны).

В случае его принятия будет упрощена и ускорена процедура поставки Киеву военной техники.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", - сообщает пресс-служба одного из авторов документа Джона Корнина.

В случае одобрения законопроекта сенаторы предлагают оставить ленд-лиз в силе до тех пор, пока Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Примут ли этот законопроект - вопрос другой. Но информационный шум, который поддерживает нарратив о "вторжении России", создается.

А вот в Германии правительство не планирует поставлять оружие Украине. Там заявили, что попытаются предотвратить возможность вторжения России дипломатическим путем. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что на протяжении многих лет немецкое правительство придерживается стратегии не экспортировать летальное вооружение. 

То есть четко видно, что страны - лидеры Евросоюза не в восторге от истории с "вторжением" (напомним, перед Новым годом посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен говорила, что таких признаков нет). В то время как США и их ближайшие союзники по НАТО как раз раскачивают эту тему - в том числе усиленными поставками оружия. 

Зачем поставляют оружие?

Таким образом, очевидно, что эти поставки - не способ защитить Украину от России.

Потому что даже несколько тысяч одноразовых гранатометов, из которых еще нужно научиться стрелять, вряд ли остановят российскую армию, которая, по данным самого же Запада, вторгнется едва ли не в феврале. Пока что эта армия имеет подавляющий перевес в авиации, ракетах, да и других видах вооружений.

Передача Украине оружия служит, скорее всего, двум целям:

1. Зримо подтвердить тезис, что готовится "нападение России". Пока что это были просто слова западных чиновников и заявления СМИ. Но максимально распиаренные поставки оружия - это уже другой уровень информационного влияния на ситуацию. 

И украинские власти, кстати, зря так ликуют: именно эти оружейные поставки включают красный свет для инвесторов еще сильнее. И полностью дезавуируют успокоительные заявления, которое пытался позавчера транслировать президент Зеленский (что никакого вторжения не готовится). Следствием чего будет дальнейшее падение гривны. 

2. Банально заработать денег. Под громкие заявления о "вторжении" Украину легче будет "раскрутить" на десятки миллионов долларов за оружие, которое самой британской армии в ближайшей перспективе не понадобится. 

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Теги: news, новости, Украина, Запад, оружие, поставки, 7dniv, 7dnivinfo  
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