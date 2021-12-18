 

Идею коммунистов о признании "ЛДНР" не одобрили в Кремле

События Сегодня, 14:0663
Идею коммунистов о признании "ЛДНР" не одобрили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о признании "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме, заявив, что в нынешней напряженной ситуации на Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию.

По его мнению, авторы инициативы должны осознавать ответственность и не пытаться зарабатывать политические очки на такой "тонкой материи".

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности", - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Он также акцентировал на том, что "очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию".

"И конечно, очень важно, ну наверное для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - сказал он.

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Теги: news, новости, Украина, ЛДНР, Кремль, 7dniv, 7dnivinfo  
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