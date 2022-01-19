 

О чем договорились Лавров и Блинкен в Женеве

События Сегодня, 10:0484
О чем договорились Лавров и Блинкен в Женеве

В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена. 

Они подвели итог дипломатическим усилиям января, начиная от встреч России с НАТО и США, заканчивая поездками госсекретаря в Киев и Берлин, и прошли на фоне слухов о "вторжении России" и угрозы "невиданных" санкций против Москвы".

По итогам обе стороны по отдельности выступили перед журналистами.

Собрали заявления Лаврова и Блинкена об Украине и безопасности, а также сделали главные выводы после этой встречи.

Позиция Москвы

Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что она была промежуточной. Москва услышала от США "некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов".
 
По его словам, Энтони Блинкен обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по безопасности. "Бумаги, которые подготовил Госдеп к сегодняшней встрече, читать невозможно", - сказал дипломат. 
 
"США пытались поставить Украину во главу угла. Но мне показалось, что в конце встречи поняли, что надо сосредоточиться на сути предложений", - указал он.
 
Лавров посчитал правильным предать гласности ответ США на российские предложения — и будет просить об этом Блинкена. Он "почти уверен", что в письменном ответе Штатов будет "пассаж об Украине".

Когда Россия получит ответы США по безопасности, планируется новый контакт на уровне глав МИД.
 
Министр в очередной раз сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. А разговоры о "вторжении" назвал попыткой отвлечь внимание от игнорирования Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. 
 
Тема размещения российского оружия на Кубе и в Венесуэле, по словам российского представителя, на переговорах с Блинкеном не затрагивалась.

Также Сергей Лавров высказался о обращении КПРФ к Владимиру Путину о признании "ЛДНР". Он заявил, что не будет спекулировать на этой теме. И напомнил, что нынешний статус этих территорий - это реализация Минских соглашений (отметим, что они предусматривают реинтеграцию этих территорий в Украину с особым статусом).

Отметим, что инициативу фракции КПРФ (напомним, что это не правящая, а оппозиционная партия в России) комментируют и другие официальные лица в РФ комментируют достаточно осторожно.

Пресс-секретарь президента России Песков призвал не спекулировать на чувствительных темах и избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. 

А представитель правящей партии "Единая Россия" и спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Госдума рассмотрит это постановление и заявил, что "депутатов от "Единой России" также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать".

То есть, судя по всему, пока у Москвы позиция примерно такая: на данном этапе стратегия - добиться выполнения Минских соглашений. Но если эти усилия не увенчаются успехом, тогда возможны варианты.

Что касается Минских соглашений: то Лавров на переговорах заявил Блинкену, что Штаты должны "заставить" Киев исполнить эти договоренности. 

В целом от Лаврова звучал следующий тезис: США пытаются свести все переговоры к ситуации у границ Украины. Для России же важно договориться по широкому спектру вопросов безопасности, где Украина будет лишь одним из пунктов. 

Мысль Лаврова по сути подтвердил и Блинкен, который на своей пресс-конференции говорил главным образом о "вторжении". 

В конце дня МИД Росси выпустил еще и отдельное заявление по итогам встречи Лаврова и Блинкена.

Оно выдержано в достаточно жестких тонах.

1. Ведомство заявляет, что игнорирование озабоченностей Москвы (в первую очередь по военному освоению Украины со стороны США и НАТО) "будет иметь самые серьезные последствия".

2. Избежать этого можно, "если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности".

3. Москва на следующей неделе ждет письменного ответа от США, причем именно постатейную реакцию на российские предложения, выдвинутые в декабре.

4. Россия требует полного выполнения Украиной "Минска-2" и прямых переговоров Киева с "ЛДНР".

Что заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который был накануне в Киеве, после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал ее "не переговорами, а откровенным обменом идеями".

По его словам, более 100 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, кроме того Россия перебросила силы в Беларусь (там в феврале начнутся учения "Союзная решимость").

Это, мол, дает возможность атаковать Украину с нескольких направлений. Поэтому, если Москва "хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов", ей нужно отвести войска от границ (Россия на это уже неоднократно говорила, что не будет обсуждать местонахождение войск на своей территории).

Также он сказал, что предупредил Лаврова, что пересечение границы Украины будет считаться вторжением и повлечет "быстрый, жесткий и скоординированный ответ" США и союзников.

В этом контексте он упомянул санкции, которые США вчера ввели против четырех украинских граждан.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины", - заявил он после встречи с главой МИД РФ.

Интересно, что двое фигурантов новых санкций из четырех - Владимир Олейник и Владимир Сивкович - с 2014 года живут в России.

В то же время госсекретарь заявил, что нужно идти путем дипломатии, выразив готовность содействовать урегулированию на Донбассе. 

Блинкен упомянул, что озвучил Лаврову ряд идей по безопасности. И что Россия и США могут работать над разрешением обоюдных озабоченностей в ряде сфер, включая контроль над вооружениями, но только  на условиях взаимности.

Письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в США пообещали предоставить после переговоров с союзниками.

Госсекретарь США сказал, что проведет консультации с Байденом, конгрессом и союзниками по итогам встречи с Лавровым. А также, что Байден готов встретиться с Путиным, если это поможет разрешению кризиса.

Выводы

Отметим самое важное из сказанного на переговорах:

1. Оба переговорщика подтвердили, что на следующей неделе США предоставят письменный ответ на предложения Москвы. Это первое такое публичное обещание от Вашингтона.

Правда, Блинкен уточнил, что это будет не столько ответ, сколько перечисление американских "озабоченностей" по Украине.

2. После нынешних переговоров и письменного ответа США, может состояться еще одна встреча Лаврова и Блинкена. И по ее итогам будет понятно, есть ли что обсуждать уже президентам - Путину и Байдену.

Такой алгоритм озвучил глава МИД России.

3. Значительную часть встречи стороны проговорили о Минских соглашениях. И Блинкен, со слов Лаврова, заявил, что США приложат все усилия к тому, чтобы по ним был прогресс. Но сам Блинкен эту тему не педалировал.

А вместо этого изображал "жёсткую позицию".

4. Так, Блинкен назвал условие США - отведение российских войск дальше от украинской границы. Только это в глазах американцев будет признаком деэскалации.

Москва неоднократно заявляла, что передвижения своих войск на своей территории обсуждать ни с кем не будет.

При этом Лавров на переговорах сказал, что Россия на Украину нападать не планирует. Эти его слова подтвердил и Блинкен.

5. В случае если вторжение все-таки произойдёт, то Блинкен обещает жесткие санкции. Однако ничего не говорит о возможности санкций до вторжения (как просит Зеленский). То есть позиция американцев прежняя - будет вторжение - будут санкции, не будет вторжения (а Россия говорит, что не будет) - не будет санкций.

6. Америка допускает подготовку договора о сокращении вооружений с Россией. Но лишь на основе взаимности.

Ранее США говорили, что могут дать обязательства по неразмещению ракет в Украине. Что потребуют от России - неизвестно, но это могут быть как ее вооружения в Беларуси, так и в зонах, близких к Америке.

В целом вывод, что стороны решили продолжать диалог под аккомпанемент грозных заявлений.

Новая ключевая точка - следующая неделя, когда США даст письменные ответы на предложения России. Далее - новая встреча Блинкена и Лаврова для обсуждения ответа. Ну и затем, возможно, встреча Байдена и Путина, которая состоится только при условии если стороны придут к какому-то стратегическому соглашению и компромиссу.

Пока есть как минимум две ключевые проблемы, по которым еще непонятно как сторонам сойтись. И обе связаны с Украиной.

Первая - гарантии не вступления Украины в НАТО. США дают понять, что ее в альянс в ближайшее время брать не будут, но фиксировать это обязательство на бумаге отказываются.

Вторая - Минские соглашения и в целом урегулирование на Донбассе. Тут ситуация похожая - США вроде как не против, но украинская власть официально отказывается выполнять их ключевую (политическую) часть. И пока не очень понятно насколько Вашингтон готов серьезно давить на Киев по этому вопросу или же все закончится просто осторожным высказыванием пожеланий, который Зеленский (так же как и ранее Порошенко) проигнорирует.

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Теги: news, новости, Украина, Блинкен, 7dniv, 7dnivinfo, Лавров, Женева  
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