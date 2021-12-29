Дизайнер Лебедев с иронией отреагировал на санкции СНБО Украины

Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал санкции против него, введенные 30 декабря украинским Советом национальной безопасности и обороны и утвержденные 21 января Владимиром Зеленским.

Комментарий дизайнер оставил в своем Телеграм-канале.

"Зая, теперь я могу спать спокойно", - написал Лебедев и прикрепил ссылку на новость о введении санкций. Подписчики предположили, что заей он назвал Владимира Зеленского.

На других своих многочисленных аккаунтах в Фейсбуке, Инстаграме, Твитере он пока никак не отреагировал на персональные ограничения.

Стоит отметить, что студия Лебедева давно активно сотрудничала с украинскими властями. Она разработала логотип Одессы, айдентику киевского кинофестиваля "Молодость" и киевской оперы, туристический логотип Измаила, логотип "Укрпочты" и многое другое.

При этом с 2017 года дизайнеру запретили въезд в Украину.