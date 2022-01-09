Были названы сроки проведения дополнительной сессии ВНО

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) назвали сроки проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО в пятницу, 21 января.

По данным УЦОКО, тестирование по физике на дополнительной сессии пройдет 23 июня; по химии – 24 июня; по украинскому языку и украинскому языку и литературе – 30 июня; по математике 4 июля; по географии – 5 июля; по английскому языку – 6 июля;по истории Украины – 7 июля; по биологии – 8 июля; по немецкому языку – 11 июля; по французскому языку –12 июля; по испанскому языку – 13 июля.

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.