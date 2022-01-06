Как уберечь себя от гепатита В объяснили медики

Согласно оценочным данным, 1,5–2,5% населения Украины инфицированы вирусным гепатитом В. То есть 600 тысячах людей.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Уберечься от гепатита В можно благодаря безопасной и эффективной вакцинации. Дети должны получить три дозы вакцины: первую прививку - в течение 24 часов от рождения, вторую дозу - в 2-месячном возрасте, и третью - в шесть месяцев. Прививка новорожденных против гепатита В предотвращает развитие инфекции у ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания. Вакцины закупают за государственный счет.

Взрослым также следует знать имеют ли они прививки, ведь вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей в Украине только с 2001 года. Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что у вас прививки от гепатита В нет. Ограничений для прививки по возрасту нет.

Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени может спровоцировать развитие цирроза и рака печени, что может привести к смерти.

Пути передачи гепатита B:

▪ незащищенные половые контакты;

▪ от матери к ребенку во время рождения;

▪ опасные медицинские и другие манипуляции, связанные с контактом с кровью (татуировка, пирсинг, косметологические процедуры);

▪ использование нестерильного инъекционного инструментария для употребления наркотиков.

Вирус гепатита B не передается через столовые приборы, через кормление грудью, объятия, поцелуи, рукопожатия, кашель, чиханье, пользование общественными бассейнами или подобными объектами.

Самая эффективная защита от инфицирования гепатитом вакцинация.

Лечение вирусного гепатита В длительно. Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарственных средств развитие болезни можно значительно сдержать. Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить бесплатно.