Причиной резкой вспышки числа заражений в Ивано-Франковской области была названа рекордная колядка

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук заявил, что недавняя вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе связана с мероприятиями по установлению всеукраинского рекорда по исполнению колядки.

Об этом Руслан Савчук сообщил в интервью изданию "DW".

По словам Савчука, в начале января он сделал предварительный прогноз по увеличению уровня заболеваемости COVID-19. При этом стремительная скорость распространения коронавирусной инфекции стала очевидной после праздничных мероприятий.

"В них приняли участие более 4,5 тысячи человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться. Итак, ориентировочно, где-то семь тысяч человек были там - без масок, без прохождения температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации", - рассказал Савчук.

Главный санврач добавил, что после этого было проведено еще несколько мероприятий как в центре Ивано-Франковска, так и в некоторых районах области.