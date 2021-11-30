Хакер выставил на продажу персональные данные миллионов украинцев и заявил, что они получены из "Дии"

Неизвестный злоумышленних выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия".

Объявление опубликовано на хакерском форуме RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллионов человек. В базе данных якобы содержатся такие данные:

ФИО

Дата рождения

Пол

Номер телефона

ИНН

Данные из государственных и заграничных паспортов

Данные из ID-карт

Также злоумышленник добавил, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. Всего для предпросмотра доступен архив объемом чуть более 11 ГБ.

Пользователь форума готов продать всю имеющуюся у него базу данных за $15 тысяч.