Пять главных угроз для мира в этом году назвали в ООН

В этом году миру придется столкнуться с пятью основными угрозами, среди которых финансовый кризис, климатические проблемы, кибератаки и угрозы безопасности.

Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ORF.at.

"Пандемия коронавируса, климатический кризис, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности - это самые большие вызовы, стоящие перед миром прямо сейчас", - сказал он.

По словам Гутерриша, мир не может игнорировать указанные проблемы, поскольку их нужно решать объединившись.

"Но мы не можем позволить себе роскошь просто каталогизировать наши проблемы. Мы должны решить их, и мы можем их решить. Но это можно сделать только как солидарное сообщество государств", - добавил он.