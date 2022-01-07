Украинцев с Днем Соборности поздравил Зеленский

В субботу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.

Обращение Зеленского опубликовано на сайте президента.

"История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, увидеть причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался", - говорится в обращении.

Зеленский также уточнил, что единство украинского народа является "основой наших успехов, залогом сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности".

В честь праздника украинский президент возложил цветы к памятнику государственного деятеля и президента УНР Михаила Грушевского.

Отметим, Украина 22 января отмечает День Соборности. Праздник был официально учрежден в 1999 году. Он приурочен к годовщине со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единую соборную Украину.