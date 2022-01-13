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События Сегодня, 13:39136
Foreign Policy заявило что оружие Запада не поможет Украине в конфликте с Россией

Военная помощь, которую США и другие страны Запада оказывают Украине, не является действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

"Американская военная техника на самом деле не поможет украинцам и не запугает Путина", - говорится в статье, подписанной двумя аналитиками экспертной структуры Rand Corporation, которая занимается военными исследованиями по заказам Пентагона.

Авторы напоминают, что США поставили Украине такой помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.

Но при этом Киев с тех пор по сути не воевал напрямую с российской армией. Сами же власти Украины признают, что большая часть противостоящих им сил - это граждане Украины из Донецкой и Луганской областей.

Да, их вооружала и обучала Россия, пишет Foreign Policy. Но в целом армия РФ вмешивалась в конфликт напрямую только дважды - под Иловайском и Дебальцево.

"Оба эпизода закончились сокрушительным поражением украинцев", - констатируют авторы.

Россия, по их мнению, использовала против украинцев на Донбассе лишь "крошечную часть своих возможностей". Например, вообще не использовались ракеты и авиация.

И, если начнется широкомасштабная война, она будет коренным образом отличаться от происходящего в последние семь лет.

"Россия имеет возможность провести крупномасштабную наступательную операцию с участием десятков тысяч человек личного состава, тысяч бронетехники и сотен боевых самолетов. Скорее всего, она начнется с разрушительных воздушных и ракетных ударов сухопутных, воздушных и военно-морских сил с нанесением ударов вглубь Украины с целью нанесения ударов по штабам, аэродромам и пунктам тылового обеспечения.

Украинские силы начнут конфликт с самого начала почти в окружении, российские будут выстроены вдоль восточной границы, военно-морские силы и десантные силы будут угрожать со стороны Черного моря на юге, а потенциальная возможность развертывания дополнительных российских сил в Белоруссии будет угрожать с севера, где граница находится менее чем в 65 милях от самого Киева", - рисуют гипотетическую картину российского наступления авторы.

Поэтому, считают эксперты, поставки американского и британского оружия вообще никак не помогут декларируемому "сдерживанию России".

"Украинские вооруженные силы были созданы для борьбы с конфликтом в Донбассе и представляют небольшую сдерживающую угрозу для России", - говорят авторы о том, почему снабжение ВСУ со стороны Запада ничего не даст.

Укрепленную линию фронта на Донбассе, которую занимают ВСУ, аналитики сравнивают с "линией Мажино" - французскими укреплениями Второй мировой войны, которые так и не пригодились. Они говорят, что в лоб эти укрепления штурмовать никто не будет, а скорее всего удар нанесут с тыла. 

"Если Москва готова начать большую войну, вторгшись во вторую по величине страну в Европе с населением более 40 миллионов человек, при этом получая огромные экономические санкции от Запада, то вряд ли ее удержит любая военная помощь США", - считает издание.

А единственные системы вооружений, которые могут изменить планы России - ракеты класса "земля-воздух" и боевые самолеты, - США вряд ли предоставят украинцам.

"Военный баланс между Россией и Украиной настолько перекошен в пользу Москвы, что любая помощь, которую Вашингтон может предоставить в ближайшие недели, мало что будет значить при определении исхода конфликта. Преимущества России в возможностях и географии в совокупности создают непреодолимые проблемы для украинских сил", - говорится в статье.

Авторы также критикуют угрозы вооружить украинское партизанское движение и планируемые поставки ЗРК "Стингер", проводя аналогии с афганскими моджахедами, которым это оружие также предоставлялось для борьбы с советскими войсками.

"Перспектива чуть более дорогостоящей оккупации вряд ли что-то изменит для Москвы, если она уже дойдет до этого этапа. Война к тому времени уже поглотит гораздо более значительные ресурсы", - считают в Rand.

При этом главные расходы на войну будут нести не россияне, а украинцы.

"Погибнут тысячи, а скорее, десятки тысяч украинцев. За любые успехи, которых они добьются против российских оккупантов, украинским повстанцам придется дорого заплатить; опыт сирийской оппозиции или чеченских повстанцев — это не то, что американцы могут пожелать такому близкому партнеру, как Украина", - пишут авторы статьи.

Поэтому, считают они, самый эффективный способ помочь Украине со стороны Вашингтона - работать над поиском дипломатического решения конфликта.

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Теги: news, новости, Украина, Оружие, Запад, 7dniv, 7dnivinfo  
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