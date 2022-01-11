Отпустить на свободу более тысячи задержанных во время погромов решили власти Казахстана

Президент Казахстана, куда недавно Украина восстановила авиамаршруты, Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями госорганов республики объявил, что из 3315 арестованных арестованных во время беспорядков более тысячи человек отпустят на свободу.

Также им обеспечат право получения защиты и юридической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение", – говорится в сообщении со ссылкой на генпрокурора страны Гизата Нурдаулетова.

Президент заверил, что всем арестованным обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, а жалобы тщательно проверяют.