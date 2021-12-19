Новую услугу для обеспечения кибербезопасности украинцев запустят в "Дие"

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о том, что в ближайшее время правительство запустит в приложении "Дия" услугу "еЗащита", которая будет нацелена на то, чтобы обучить граждан Украины основам кибербезопасности.

Об этом заявил глава министерства Михаил Федеров в Telegram.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу еЗащита в приложении Дия. Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, а также в каких реестрах есть информация про них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", - написал он.