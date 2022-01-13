Уменьшить дозы вакцин Pfizer для детей рекомендовали в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала уменьшить дозу вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время вакцина Pfizer рекомендована для использования детям в возрасте от 12 лет. Эксперты ВОЗ рекомендуют установить дозу для детей до 12 лет на уровне 10 мкг вместо 30 мкг, которые предлагают вводить подросткам старше 12 лет.

"Эта возрастная группа (5-11) является группой с самым низким приоритетом для вакцинации, за исключением детей, имеющих сопутствующие заболевания", - сказал председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ Алехандро Кравиото на брифинге.

При этом директор ВОЗ по вопросам вакцин Кейт О'Брайен заверила, что никаких проблем в вопросе безопасности применения вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет в клинических испытаниях не было.

Кроме того, в ВОЗ считают, что рекомендация по использованию бустерной дозы Pfizer касается только определенных приоритетных групп, и не поддерживают ее беспрепятственное использование в любом возрасте.

"У нас просто еще нет доказательств необходимости или доказательств эффективности бустерной вакцины (у детей в возрасте до 12 лет - Ред.)", - сказала О'Брайен.