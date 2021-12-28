Назван главный витамин для поддержания здоровья в пандемию коронавируса

Российский врач, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал о главном витамине в период распространения коронавирусной инфекции.

О витаминной подпитке эксперт сообщил в интервью "Царьграду".

По мнению врача, а также его коллег, во время пандемии необходимо употреблять витамин D.

"Хотя ряд ученых считает, что нет репрезентативных данных о том, что его (витамина D - Ред.) дефицит приводит к повышенной заболеваемости, но в то же время несколько моих друзей и коллег считают, что именно с дефицитом витамина D это связано. То есть, надо витамин D употреблять", - заявил специалист.

К слову, с ковидом пока ситуация неясна, но уже доказано, что дефицит витамина D потенциально увеличивает риск других тяжелых респираторных инфекций.

Доктор добавил, что нестероидные противовоспалительные препараты, которые принимают многие заболевшие ковидом и "классическими" ОРВИ, пойдут на пользу далеко не всем. Также врач рассказал, что скептически относится к приему антибиотиков при вирусных заболеваниях и даже некоторых противовирусных препаратов.

"Я думаю, что правильным профилактическим рецептом было бы вести нормальный здоровый образ жизни, стараться не злоупотреблять какими-то вредными привычками или стараться нормально высыпаться, нормально питаться", - подытожил Шафалинов.