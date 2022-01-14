Свою кандидатуру с выборов на пост президента Италии снял 85-летний Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший на пост президента, решил снять свою кандидатуру с выборов. Как заявил 85-летний политик, он это сделал во имя единства страны.

Об этом сообщило 22 января агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера "Вперед, Италия".

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий "Лига" и "Братья Италии" предложил выдвинуть единую достойную кандидатуру. Однако имен не назвал. При этом политик выразил мнение, что председатель Совета министров Италии Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен оставаться премьер-министром.

После сообщения агентства в Фейсбуке Берлускони появилось официальное заявление о снятии с выборов.

"Я продолжу служить своей стране другим способом, как я делал это в последние годы, как политический лидер и как европарламентарий, избегая споров", - написал Берлускони.

Первый тур президентских выборов в Италии пройдет 24 января 2022 года. Президента выбирает специальная коллегия выборщиков, куда входят представители обеих палат парламента (Палаты депутатов и Сената), а также представители регионов. Изначально для победы кандидат должен набрать две трети голосов, но если первые три тура голосования заканчиваются безрезультатно, то начиная с четвертого планка снижается - становится достаточно простого большинства (то есть 50 процентов плюс один голос).